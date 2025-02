Genova – Le scie oleose per le strade della città sono ormai all’ordine del giorno e in attesa di scoprire cosa le provochi, con grave rischio per chi guida ma soprattutto per chi circola con mezzi a due ruote, in città arrivano i furgoni “aspiratutto” dotati di uno speciale sistema di lavaggio della strada.

Il macchinario è entrato in funzione questo pomeriggio in diversi punti di viale Bracelli, sulle alture di Marassi, dove alcune cadute di motociclisti, fortunatamente senza particolari danni, hanno fatto scattare l’intervento dei mezzi di emergenza.

Diversi furgoni bianchi della SA, società con sede a Roma e specializzata nelle bonifiche ambientali in convenzione con la Pubblica Amministrazione, hanno percorso la strada che da Marassi bassa sale sino al Biscione e hanno “ripulito” i tratti di strada più imbrattati dalla misteriosa sostanza oleosa che qualche mezzo di grosse dimensioni ha perso per strada. Una scia larga una cinquantina di centimetri che dal Biscione scende verso valle mettendo a rischio scivolate i motociclisti e chi viaggia con gli scooter.

Gli operatori spargono una schiuma sul tratto di strada da ripulire e poi, dal furgone, spunta una sorta di grosso aspirapolvere che “assorbe” la sostanza che probabilmente serve a sciogliere il grasso o l’olio motore disperso per strada.

Una volta terminato il “lavaggio”, l’operatore sparse un’altra sostanza di colore bianco ed in polvere e che probabilmente assorbe la sostanza oleosa.

Un intervento durato a lungo e che ha incuriosito passanti e residenti che hanno ripreso la scena inviando le immagini via Whatsapp al numero 351 5030495



