Genova – Due giovani di 15 e 18 anni sono stati denunciati dalla polizia a seguito di quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì nel centro storico, nello specifico in via di Fossatello. Qui le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione di un uomo, che ha raccontato di esser stato avvicinato da due giovanissimi i quali gli hanno intimato di consegnar loro il portafoglio e gli hanno spruzzato addosso dello spray al peperoncino.

L’uomo è riuscito a fuggire e una volta giunto a casa ha allertato i soccorsi.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca dei responsabili – nel frattempo fuggiti – e hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Intanto, la loro attenzione è stata attirata da una autista di un mezzo di Amt che lamentava la presenza di due giovani che dormivano a bordo del bus, impedendogli di tornare in rimessa. Gli agenti hanno riconosciuto i due come i presunti responsabili del fatto accaduto in precedenza e, a seguito di una perquisizione, li hanno trovati in possesso di due spray urticanti. A quel punto, nei loro confronti è scattata la denuncia.

