Genova – Dietro front sulla ZTL di piazza Fontane Marose dopo le proteste dei commercianti che avevano osteggiato sin da subito il provvedimento. Il Comune ha infatti accolto le richieste di Confcommercio Genova e la ZTL in centro verrà abolita a pochi mesi dalla sua istituzione, criticatissima in favore di nuovi stalli per parcheggi.

E’ grande la soddisfazione di Confcommercio Genova a seguito della notizia del passo indietro del Comune su una iniziativa che sin dal suo concepimento non aveva trovato concordi i commercianti.

Soddisfazione anche per l’annuncio del prossimo avvio dei lavori per la realizzazione dei sette parcheggi già deliberati dalla Giunta comunale, auspicando che vengano completati tutti nei tempi previsti.

L’associazione riconosce che il tema della mobilità e della gestione degli spazi urbani: “è da sempre una sfida complessa, che richiede un continuo confronto tra le diverse esigenze della città”.

La decisione odierna – secondo Confcommercio – riflette un’evoluzione di questo percorso, basata sull’ascolto delle necessità di cittadini, imprese e operatori del settore.

“La rimozione della ZTL rappresenta un importante segnale di attenzione verso il tessuto commerciale e sociale del centro storico. – commenta Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – Ringraziamo l’Amministrazione per aver accolto le nostre richieste e per il dialogo costruttivo che ha portato a questa decisione, che favorisce l’accessibilità e offre nuove opportunità di crescita economica. L’avvio dei lavori per i parcheggi è un ulteriore passo concreto verso una mobilità più funzionale e integrata”.

“Comprendiamo che le scelte di pianificazione urbana siano sempre frutto di valutazioni complesse. – aggiunge Manuela Carena, membro di Giunta Confcommercio e presidente del CIV Colombo Galata – Tuttavia, l’esperienza ci ha dimostrato che la ZTL in piazza Fontane Marose, nella sua configurazione attuale, non rispondeva adeguatamente alle esigenze di cittadini e imprese. Apprezziamo il nuovo approccio adottato dall’Amministrazione, che ha mostrato attenzione alle esigenze di chi vive e lavora in città”.

“La decisione di eliminare definitivamente la ZTL porta chiarezza e stabilità per chi desidera frequentare il centro. Confidiamo che l’avvio dei lavori per i parcheggi proceda con puntualità, per migliorare ulteriormente la mobilità”, conclude Paolo Bartolone, presidente del CIV Sestiere Carlo Felice.

Confcommercio Genova conferma il proprio impegno a collaborare con l’Amministrazione Comunale per sviluppare soluzioni di mobilità che siano al contempo sostenibili, efficienti e rispettose delle necessità di imprese e cittadini, in linea con un approccio che metta al centro il benessere della città e dei suoi abitanti.

