Genova – Moto e scooter a rischio cadute, in viale Bracelli, sulle alture di Marassi a causa dell’ennesima perdita di sostanze oleose sul manto stradale.

Una lunga scia di sostanza viscida ha già causato diverse cadute, fortunatamente senza conseguenze, lungo la strada che sale dalla zona di via Fereggiano sino al Biscione.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi speciali per la pulizia delle strade ma, curiosamente, i consueti messaggi di allarme della polizia locale non sono stati diffusi.

La “striscia” di materiale oleoso è larga una cinquantina di centimetri ed il personale sul posto invita i motociclisti a rallentare e a fare molta attenzione perché il manto stradale è reso viscido e le cadute sono facili, specie per chi viaggia su mezzi a due ruote.

Si tratta dell’ennesimo caso registrato sulle vie di diverse zone della città e automobilisti e motociclisti si domandano perché non si indaga per scoprire di chi sia la responsabilità di queste dispersioni di sostanze pericolose e comunque inquinanti per strada.

notizia in aggornamento

