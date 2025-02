Genova – “Più rispetto per la vita e la storia di Sammy Basso che non è stato solo una persona disabile con una strana malattia ma anche e soprattutto una persona di grande cultura, laureata in Biologia molecolare ed esempio di impegno scientifico”. E’l’appello lanciato da Genova Inclusiva a Carlo Conti, conduttore del 75esimo Festival della Canzone Italiana, a Sanremo.

L’associazione che raduna moltissimi genitori di bambini con disabilità non ha apprezzato i modo in cui, sul palco del Teatro Ariston, durante una trasmissione in mondovisione, è stato ricordato Sammy Basso.

“Ieri – scrive Genova Inclusiva – un episodio avvenuto in un contesto televisivo di grande visibilità ha riportato al centro dell’attenzione il modo in cui le persone con disabilità vengono narrate dai media. Durante un programma condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Jovanotti, è stata proposta una descrizione di Sammy Basso che ha ridotto la sua figura alla sua condizione medica e al suo peso corporeo, anziché valorizzare il suo straordinario percorso accademico e umano”.

“Sammy Basso – ha spiegato Marco Macrì, portavoce dell’associazione -è un esempio di determinazione, cultura e impegno scientifico. Laureato in biologia molecolare e attivo nella ricerca sulla progeria, ha dimostrato con il suo lavoro che la sua identità non si esaurisce nella malattia. Tuttavia, il linguaggio usato nei suoi confronti ha offerto una visione abilista e discriminatoria, riducendolo a meri aspetti fisici e negando la complessità della sua persona. Questo episodio non è un caso isolato, ma rientra in una tendenza più ampia in cui le persone con disabilità vengono spesso raccontate in maniera superficiale o paternalistica. È fondamentale che i media adottino un approccio più consapevole e rispettoso, riconoscendo il valore delle persone per ciò che sono e per i loro meriti, senza ridurle alla loro condizione fisica”.

“Chiediamo maggiore attenzione nel linguaggio utilizzato in televisione e nei media – concludono a Genova Inclusiva – affinché si abbandonino stereotipi dannosi e si favorisca una narrazione inclusiva e rispettosa”

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0