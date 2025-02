Mignanego (Genova) – Confermata anche dal Comune di Mignanego, con una punta di polemica – la riapertura per domani, giovedì 13 febbraio, alle 13, della strada statale 35 dei Giovi. Sulla pagina sociale del Comune, infatti si legge:

“Pochi minuti fa abbiamo ricevuto da parte della dirigenza ANAS la comunicazione (telefonica) che è confermata la riapertura della strada a doppio senso di marcia a partire da domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 13:00.

Nonostante i “numerosi balzi” in avanti nella comunicazione, che dalla tarda mattinata ha caratterizzato gli organi di stampa, fino al primo pomeriggio la riapertura era ancora” sub iudice”, stante le ulteriori verifiche che si sono rese necessarie sul corpo di frana e, in particolare, nella zona del ciglio di distacco. Al contempo sono ancora in corso lavorazioni volte a garantire la sicurezza della sede stradale.

Non è ancora stata emessa l’ordinanza di riapertura ma le rassicurazioni ricevute ci fanno ritenere opportuno confermare la tempistica del ritorno alla transitabilità”.

Una comunicazione piccata che prosegue così:

“Dato che nel corso di questi lunghi 15 giorni molte inesattezze sono state impropriamente diffuse e non ritenendo rispettoso dei Cittadini rincorrere il primato “di chi da per primo la buona notizia” anche in questo caso abbiamo privilegiato, come fatto sinora, l’affidabilità di quanto comunichiamo. (Salvo imprevisti) domani la SS35 dei Giovi sarà nuovamente percorribile”.

La notizia della riapertura domani, nell’orario confermato dal Comune di Mignanego è stata diffusa da Regione Liguria per tramite dell’assessore Giacomo Giampedrone, responsabile delle Infrastrutture e quindi ragionevolmente molto ben informato sugli sviluppi e le problematiche legate all’emergenza.

