Vallecrosia (Imperia) – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo nell’imperiese, a Vallecrosia, dove un 55enne è stato travolto da un mezzo a due ruote mentre in via Colonnello Aprosio.

L’incidente è avvenuto prima dell’alba, intorno alle 6 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Gravi le condizioni del ferito che è stato stabilizzato e poi trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure proprio per la gravità della situazione. I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, per le possibili lesioni interne subite nell’impatto e nella caduta a terra conseguente all’impatto.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e l’esatta dinamica dell’incidente che stabilirà eventuali responsabilità.