Prosegue la fase perturbata sull’Europa centro-meridionale: l’arrivo di un rapido disturbo in quota porterà nuove precipitazioni sparse sull’Italia centro-settentrionale tra oggi, giovedì 13 febbraio 2025 e domani, venerdì febbraio, San Valentino, per poi spostarsi al sud nel weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 13 Febbraio 2025

Fino al al mattino possibili isolati rovesci su gran parte della Liguria, con il settore di ponente più ai margini, dove però non si esclude qualche breve scroscio.

Fenomeni più organizzati invece nel pomeriggio, quando sul settore centrare potrà svilupparsi una convergenza semi-stazionaria con rovesci localmente intensi, in spostamento verso il levante interno nel corso della serata.

Venti al mattino moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese.; deboli altrove. Nel pomeriggio scirocco moderato sul centro-levante, debole sul centro-ponente.

Mare poco mosso.

Temperature prevalentemente stazionarie, in lieve aumento le massime nell’interno centro-occidentale.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+11°C – Max: +10°C/+13°C.

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+6°C – Max: +4°C/+11°C