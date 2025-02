Genova – Riaprirà a doppio senso di marcia alle ore 13 di oggi, giovedì 13 febbraio 2025- salvo contrattempi la strada statale 35 dei Giovi, chiusa dallo scorso 28 gennaio a causa di una frana e del maltempo.

A comunicarlo l’Anas che ha la responsabilità del tratto di strada su cui è avvenuto il cedimento del terreno e che ha operato per sgomberare i detriti ed il terreno che sono scivolati sul percorso a causa delle abbondanti piogge.

Sul lato del cedimento è stato realizzato un muro di blocchi di cemento e popolazione della zona e frequentatori abituali della strada sperano che seguano altri interventi di consolidamento per evitare che possano esserci nuovi distacchi.

Il primo intervento di messa in sicurezza è stato fatto al km 22,200.

La chiusura si era resa necessaria a seguito di una frana caduta sulla carreggiata lo scorso 28 gennaio.

Con la conclusione dei lavori, ed in caso di urgenze, Anas ha garantito che verranno effettuati interventi di pulizia del versante.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0