Genova – Un San Valentino solidale a Multedo con un apericena organizzato per raccogliere fondi per aiutare la famiglia di Elodie a garantire le cure alla piccola che ne ha urgenza.

Coppie, genitori, tifosi e tifose delle squadre genovesi hanno deciso di passare questo San Valentino non solo come la festa degli innamorati, ma anche un’occasione per essere uniti in un gesto d’ amore e solidarietà.

Al Circolo San Luigi di via Antica Romana 39 è stata organizzata una serata speciale con ottimo cibo, musica e tanto calore umano, con uno scopo nobile: aiutare la piccola Elodie raccogliendo i fondi necessari per le sue cure.

Colpita dalla SEU, una grave malattia che ha danneggiato i suoi reni e compromesso gli organi vitali, la piccola Elodie ha trascorso tre mesi in rianimazione tra intubazione, dialisi e terapie intensive all’ospedale Gaslini ed ora, tornata a casa, sta organizzando un viaggio all’estero per seguire un particolare programma di riabilitazione e tanti amici la stanno aiutando.