Carcare (Savona) – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto nella notte nei pressi del supermercato situato in piazza Sapeto, in pieno centro a Carcare.

L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore, con i militari che sono giunti sul posto e hanno dato il via alle indagini: in tal senso, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità del locale che potrebbero fornire informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e a rintracciare i responsabili.

I malviventi si sarebbero appropriati del denaro presente nella cassa prima di far perdere le proprie tracce.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0