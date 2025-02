Celle Ligure (Savona) – E’ di tre persone ricoverate in ospedale il bilancio della rissa scoppiata ieri pomeriggio in una abitazione in località Cassisi, nel comune di Celle Ligure. Ad affrontarsi senza esclusione di colpi i componenti di una stessa famiglia che dopo una lite furibonda, hanno iniziato una rissa nella quale sono comparsi anche bastoni e altri corpi contundenti.

Dalle prime ricostruzioni sembra chela rissa sia scoppiata quando uno dei contendenti, un uomo di circa 50 anni, è passato dalle parole ai fatti, colpendo un familiare. Gli altri hanno subito risposto armandosi di bastoni e colpendo l’aggressore con diversi colpi anche ala testa.

E proprio questi è la persona che ha riportato le ferite e le lesioni più gravi e per questo è stato trasportato in codice rosso, il più grave in ospedale.

Altre due persone, con ferite più lievi, sono state ricoverate in codice giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine, chiamate dai vicini di casa che hanno sentito le urla e visto la rissa.

In corso le indagini per ricostruire la vicenda ed attribuire le responsabilità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0