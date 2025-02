Genova – Anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha espresso soddisfazione per l’elezione a giudice della Corte Costituzionale di Roberto Cassinelli, avvocato epiù volte parlamentare di Forza Italia.

“Desidero esprimere – scrive il presidente Marco Bucci – le mie più vive congratulazioni all’avvocato Roberto Cassinelli per la sua nomina a giudice della Corte Costituzionale. La sua competenza giuridica, la lunga esperienza politica e professionale e il costante impegno a favore dei principi democratici e della tutela dei diritti costituzionali rappresentano una garanzia di qualità per il lavoro della Consulta. Come presidente della Regione Liguria, sono orgoglioso che un nostro concittadino, da sempre vicino al nostro territorio e forte di una solida preparazione e di un percorso professionale di alto profilo, possa contribuire all’attività di un’istituzione fondamentale per la vita democratica del nostro Paese”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la nomina di Roberto Cassinelli, genovese, alla Corte Costituzionale.

“Sono certo che il suo contributo sarà all’altezza della responsabilità che comporta questo incarico – aggiunge il presidente Bucci – nel solco dei valori costituzionali che garantiscono i diritti e le libertà di tutti i cittadini”.

