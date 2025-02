Genova – Grave incidente stradale, questa mattina, attorno all’ora di pranzo in via Tolemaide, nel quartiere della Foce.

Per cause ancora da accertare un’auto che viaggiava in direzione centro ha perso il controllo e si è ribaltata finendo la sua corsa sul tetto.

Un impatto molto violento che ha causato ferite e lesioni alle due persone che viaggiavano nella vettura.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e quella della Croce Rossa insieme ai mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

I soccorritori hanno estratto delicatamente le due persone che si trovavano all’interno e le hanno affidate alle cure del personale sanitario. Si tratterebbe di due persone di circa 70 anni che hanno riportato diverse ferite e sono state trasferite in codice rosso, il più grave, in ospedale.

La polizia locale ha bloccato la strada in direzione Centro per consentire le operazioni di soccorso e sono in corso anche i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0