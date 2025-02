Genova – Completamente ubriaco si è presentato sul posto di lavoro della ex compagna, violando un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale, e le ha urlato insulti e frasi irripetibili. I colleghi di lavoro hanno però chiamato il 112 e l’uomo è stato arrestato.

Momenti di tensione in via Fusinato a Pra’ dove un 46enne è stato fermato dagli agenti di polizia intervenuti.

L’uomo senza fissa dimora e pluripregiudicato è stato fermato per violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli agenti sono intervenuti in via Fusinato in soccorso di una donna che ha segnalato che l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, le riferiva epiteti ingiuriosi all’esterno del suo luogo di lavoro, violando così il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati.

Sul posto gli operatori hanno intercettato l’uomo e scoperto che era già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana presso il Commissariato Cornigliano nonché all’Avviso Orale del Questore ma risultava inadempiente da diversi giorni, motivi per cui è stato tratto in arresto e sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta.

