Genova – Ha capito che uno dei suoi passeggeri stava male ed ha fermato il pullman per chiedere soccorso e per praticare il massaggio cardiaco che probabilmente ha salvato il bambino. Momenti di comprensibile agitazione su un pullman della linea Flexbus in viaggio da Barcellona a Monaco di Baviera e condotto da Isabel Benavides, genovese ed autista delle linee internazionali di pullman.

La conducente del mezzo ha capito che un bambino a bordo stava avendo una grave crisi respiratoria ed ha fermato il mezzo per intervenire in suo soccorso.

Mentre il collega e secondo pilota chiamava i soccorsi secondo le procedure, la donna ha raggiunto il giovane passeggero che viaggiava con il padre e avendo capito che era andato in arresto cardiaco ha iniziato le manovre di rianimazione salvandogli letteralmente la vita.

La donna ha proseguito il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale sino all’arrivo dell’ambulanza.

E’ successo mentre l’autobus percorreva il suo itinerario all’altezza di Lugano. Il minore in viaggio con il padre ha improvvisamente accusato difficoltà respiratorie. Allertati dal padre del bambino, Benavides e il secondo autista si sono attivati immediatamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza il giovane passeggero.

Mentre il secondo autista contattava i soccorsi, Benavides ha effettuato il massaggio cardiaco sul bambino con l’obiettivo di rianimarlo. La rapidità d’azione della conducente ha fatto la differenza nell’evoluzione di una vicenda che, anche per le circostanze particolari del contesto, poteva avere risvolti drammatici e che, invece, si è risolta positivamente per il giovane passeggero e per la sua famiglia.

«Sono felice per la riconoscenza che mi è stata espressa -ha raccontato Isaben Benavides – d’altra parte ho fatto solo il mio dovere. L’avrei fatto per qualunque persona a bordo: sono situazioni difficili, ma bisogna sempre essere lucidi e usare la testa. Un ringraziamento speciale va al collega che era in servizio con me, per la sua collaborazione».

