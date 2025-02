Genova – Un forte odore di fogna che diventa insopportabile nella zona del Molo Archetti e le immagini sui social di quelle che hanno tutta l’aria di non essere “acque bianche”. La denuncia torna sulle pagine dedicate al quartiere di Pegli da Facebook e viaggia con un video girato con un telefonino cellulare che inquadra il tratto di mare tra gli scogli.

Immagini che non possono restituire il fetore di scarico fognario ma che ben inquadrano i materiali che scendono e “galleggiano” disperdendosi nel mare dove, in estate, sono in molti a fare il bagno.

Ci passa nella zona è costretto a tapparsi il naso e si domanda se ci sia qualcuno a verificare se quelli che hanno tutta l’aria di scarichi di fogna sono “regolari” oppure no.

