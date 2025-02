Ventimiglia (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave, ieri sera, per la persona che guidava l’auto finita fuori strada in via Anfosso, nella zona di Sant’Antonio di Ventimiglia.

Per cause ancora da accertare la persona ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada colpendo un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente l’impatto non è stato particolarmente forte e il conducente è riuscito a uscire in autonomia dal mezzo e a chiamare i soccorsi.

Il 112 ha inviato sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

I pompieri hanno rimesso in carreggiata la vettura incidentata che è stata portata via con il carro attrezzi mentre la persona ha rifiutato il ricovero in ospedale per accertamenti.

Sull’incidente indagano anche le forze dell’ordine per ricostruire come si sono svolti i fatti

