Correnti d’aria molto fredda soffieranno con intensità anche notevole sulla Liguria tra oggi, venerdì 14 febbraio e domani sabato 15 con forti venti da nord, temperature in calo e qualche nevicata nelle aree interne del levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 14 Febbraio 2025

Al mattino possibili rovesci locali sullo spezzino. Nubi sparse altrove con schiarite più ampie a ponente.

Tra il mezzogiorno e il pomeriggio rapido aumento della nuvolosità nei settori interni centro-orientali con rischio di nevicate oltre i 400-500 metri sui versanti padani segnatamente vicino alle zone confinali con l’Emilia (Alta Val Trebbia e Aveto).

Possibile nevischio anche sui contrafforti dei versanti marittimi levantini oltre 700-800 metri. Non si esclude qualche nevicata anche sulle Alpi Liguri.

Fenomeni in attenuazione dalla sera. Sulle restanti zone poco nuvoloso o variabile senza fenomeni.

Venti in progressivo rinforzo da nord fino a molto forti tra il pomeriggio e la serata su tutta la regione. Punte di 80-100km/h sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in iniziale aumento in mattinata specie lungo le coste centro-occidentali. Nel pomeriggio valori in calo ovunque specie nelle aree interne.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+11°C e massime tra +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+6°C e massime tra +4°C/+11°C