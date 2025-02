Genova – Migliorano le condizioni dell’uomo azzannato ieri da un pitbull lasciato libero senza guinzaglio nella zona di Struppa. L’uomo, un pensionato di 70 anni, stava passeggiando con il suo cagnolino quando si è visto correre incontro l’altro cane che ha subito mostrato aggressività verso il “rivale”.

Nel tentativo di mettere in salvo il suo cagnolino, il pensionato lo ha preso e sollevato da terra e il pitbull lo ha azzannato.

Fortunatamente la padrona dell’animale aggressore è riuscita a bloccarlo e a trascinarlo via mentre l’anziano, sanguinante, veniva soccorso da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 112.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per medicare le ferite e anche il suo cagnolino è stato curato da un veterinario per alcune ferite riportate nell’aggressione ma ora entrambi stanno bene a parte un brutto spavento.

Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato la padrona del cane che ora, oltre a dover rispondere del reato in Tribunale, dovrà pagare tutte le spese delle cure del ferito e del suo cane e dovrà circolare con il proprio cane con diverse restrizioni come l’uso della museruola quando gira per strada.

Inoltre scatta un periodo di osservazione durante il quale, se l’animale ferirà altre persone, dovrà essere rinchiuso in un canile.

Torna la discussione sulla necessità di istituire un obbligo di patentino – con un corso presso un addestratore di cani autorizzato – per chi possiede o intende acquistare un cane di razze particolarmente “forti” ed in grado, in caso di aggressione, di causare ferite anche mortali per un essere umano.

Intanto torna l’allarme lanciato dai canili municipali dove la maggior parte dei cani abbandonati è proprio quella delle specie più “difficili” come il pitbull e l’amstaff o i rotweiler. I proprietari li adottano, spesso comprando cucciolate illegali fatte da pseudo allevatori non autorizzati e sottovalutano le esigenze di animali in grado di trainare un adulto anche se tenuto al guinzaglio.

Molti proprietari, poi, circolano per strada, sui sentieri e persino nei giardini pubblici senza il regolamentare guinzaglio che tutti i cani devono avere, aumentando il rischio di aggressioni o di “fughe”. Comportamenti incivili che vanno segnalati alle forze dell’ordine chiamando il 112.

