Genova – Ancora un’auto ribaltata nel traffico cittadino. Questa volta è successo in via Quarto, nell’omonimo quartiere del levante genovese. Dopo la vettura che si è ribaltata ieri in via Tolemaide, con a bordo due pensionati che si sono ritrovati a testa in giù nell’abitacolo, bloccati dalle cinture di sicurezza, un nuovo incidente è avvenuto poco prima dei Bagni 7 Nasi, in direzione levante.

Per cause ancora da accertare la persona alla guida ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata dopo aver urtato con una certa violenza alcune auto in sosta.

Malore, guasto o errore alla guida lo stabilirà l’indagine della polizia locale ma sul posto sono accorsi anche i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

La donna alla guida è stata medicata e trasferita in ospedale per controlli mentre i vigili del fuoco rimettevano la vettura sulle ruote per poi affidarla al carro attrezzi che ha liberato la strada.

Disagi per il traffico locale perché durante le operazioni di soccorso la via Quarto è stata temporaneamente chiusa al traffico.

(Foto di Archivio)

