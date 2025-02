Bordighera (Imperia) – Dopo lunghe e accurate indagini condotte dai carabinieri per diversi mesi, è stata arrestata la giovane ritenuta responsabile di un furto che si è verificato all’interno di un appartamento di Bordighera lo scorso mese di agosto.

La giovane donna, una 20enne, è stata arrestata a Bergamo: pur risultando senza fissa dimora, i militari hanno convocato lei e il padre – residente a Osio Sotto – in caserma e hanno formalizzato l’arresto.

La donna è accusata di esser entrata all’interno dell’abitazione, portandosi via oggetti e gioielli per un valore totale di circa 25mila euro.

Nel corso delle indagini sono risultate decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto, che hanno permesso di individuare la donna.

