Busalla (Genova) – I carabinieri sono intervenuti nei pressi di un bar situato in centro a Busalla dopo aver ricevuto una chiamata da parte del titolare che segnalava la presenza di un individuo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, che molestava e infastidiva i clienti e i dipendenti del suo locale.

Alla vista dei carabinieri l’uomo, un 46enne, ha iniziato ad inveire nei loro confronti, per poi iniziare a colpirli con delle stampelle che aveva con sé. Non senza fatica, i militari sono riusciti a fermarlo e a riportare la situazione sotto controllo: nei suoi confronti è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0