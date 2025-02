Riomaggiore (La Spezia) – Via dell’Amore aperta al pubblico senza biglietto e senza necessità di prenotazione per la giornata di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, in occasione del San Valentino. E’ prevista un’affluenza record, nella giornata di oggi e per l’intero week end, per la Via dell’Amore che riapre al pubblico dopo i nuovi lavori che si sono resi necessari a pochi mesi dalla riapertura nella veste interamente rinnovata.

Per il giorno degli innamorati la Via dell’Amore, uno dei sentieri più amati e frequentati delle Cinque Terre, riapre al pubblico e senza necessità di pagare il biglietto di ingresso o di prenotare per il “numero chiuso”.

Dalle 7.30 di questa mattina e sino alle 18, i visitatori avranno libero accesso alla passeggiata con l’unico limite imposto dalle norme di sicurezza che faranno scattare delle limitazioni in caso di sovraffollamento.

Da domani, 15 febbraio 2025, invece, si potrà accedere solo su prenotazione e con il pagamento del ticket, fissato a 12,50 euro a persona dal Comune di Riomaggiore, in accordo con il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

La Via dell’Amore era stata chiusa per un intervento di messa in sicurezza di un costone roccioso poco dopo la riapertura dopo anni di lavori e interventi costati circa 24 milioni di euro.

La chiusura era scattata nel settembre del 2012 a seguito di una serie di grosse frane sul percorso che l’avevano resa pericolosa e insicura per i tanti turisti che la affollavano ogni giorno dell’anno. I lavori sono proseguiti per anni e con forti investimenti per la messa in sicurezza.

Nel luglio del 2024 la riapertura ma già pochi mesi dopo erano scattate nuove emergenze.

Oggi, dopo 4 mesi di chiusura, la Via dell’Amore torna ad essere fruibile per i visitatori che arrivano da ogni parte del mondo per vederla e percorrerla.

——————————————————————————————————

