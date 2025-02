Genova – Attimi di paura si sono vissuti intorno all’ora di pranzo della giornata odierna, venerdì 14 febbraio, nel levante genovese dove è stato lanciato l’allarme di un uomo, probabilmente un surfista, disperso in mare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la guardia costiera e l’elicottero che a partire dalle 13:40 hanno dato il via alle ricerche nel tratto di mare compreso tra il quartiere di Quarto e quello di Quinto.

Dopo alcune decine di minuti, l’allarme è rientrato: secondo quanto emerso, infatti, la persona ritenuta dispersa aveva fatto rientro in maniera autonoma a riva senza grosse difficoltà. Attimi di apprensione, quindi, terminati fortunatamente dopo pochi minuti.

