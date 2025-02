Genova – Gli enti preposti alle verifiche tecniche hanno “promosso” il Palasport e sono state autorizzati anche gli eventi internazionali.

Si è svolto questo pomeriggio il sopralluogo al Palasport richiesto dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Una visita preliminare alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Alessandra Bianchi, del dott. Dario Lantero consultant della FIPAV, del presidente del comitato regionale Anna Del Vigo e del presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.

Durante la visita all’impianto il tecnico incaricato FIPAV, Marco Carpaneto, ha potuto constatare come il Palasport risponda a tutti i requisiti tecnici necessari anche per ospitare eventi internazionali.

«Eravamo sicuri che il Palasport avrebbe risposto a tutti i requisiti tecnici richiesti dalla Federvolley e oggi ne abbiamo semplicemente avuto un’ulteriore conferma – commenta l’assessore Bianchi – Genova è pronta quindi ad ospitare i grandi appuntamenti e, proprio in questa occasione abbiamo avviato un dialogo per aver presto al Palasport un evento di pallavolo che, sono sicura, richiamerà tantissimi appassionati».

«Sono felice dell’esito di questo sopralluogo con il quale possiamo lasciarci alle spalle ogni polemica – dichiara Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria – Dopo gli anni in cui il Palasport è stato abbandonato, la visita di oggi ci fa guardare al futuro con grande ottimismo. Sono convinta che Genova sarà presto palcoscenico delle sfide della pallavolo».

Soddisfatto anche il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo: «Una struttura all’avanguardia che, oltre a rispondere ai requisiti tecnici necessari per lo svolgimento delle competizioni sportive, risponde anche alle esigenze mediatiche che ormai tutte le discipline sportive richiedono».