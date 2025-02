Genova – Erano seduti in un tavolo del locale a consumare tranquillamente alcolici nonostante avessero 17 anni e tra loro vi fosse anche una ragazzina di appena 14 anni. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato un blitz in un locale di via Casaregis, alla Foce, per accertare il rispetto delle normative vigenti ed hanno scoperto una evidente violazione delle norme che vietano di servire alcolici ai minori di 18 anni.

Un controllo effettuato dagli agenti anche a seguito di segnalazioni di episodi di somministrazione di alcolici a giovani e giovanissimi.

Gli agenti sono intervenuti in Via Casaregis, presso un pubblico esercizio, accertando la reiterata violazione segnalata a carico del titolare dell’attività.

Durante le fasi del controllo è stata accertata la somministrazione di alcool a sette diciassettenni, fattispecie questa di natura amministrativa, e la somministrazione di super alcoolici a una ragazza di anni 14, violazione questa di natura penale.

Nei confronti dell’uomo, si è proceduto sia alla contestazione delle sanzioni amministrative previste per la vendita di alcool a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che al deferimento all’autorità giudiziaria per la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni 16.

L’esercizio è stato segnalato anche per la prevista sospensione dell’attività.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0