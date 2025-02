Genova – Gli automobilisti genovesi sono abituati ad incontrare di tutto in Sopraelevata, dagli animali ai tir ma una persona sulla sedia a rotelle ancora dovevano vederla. E’ successo oggi pomeriggio, in direzione Levante quando alcuni automobilisti hanno visto “sfrecciare” sulla corsia a mare una carrozzina per disabili trainata da un mezzo elettrico che la trasforma in un mezzo motorizzato.

Una presenza che ha scatenato curiosità e molte chiamate alle forze dell’ordine perché quel tipo di mezzo non può certo circolare nel traffico cittadino e tantomeno su una strada ad alto scorrimento come la strada Sopraelevata Aldo Moro.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore o se la persona pensasse davvero di poter percorrere la strada di collegamento tra Sampierdarena e la Foce e non è noto se sia stata intercettata dalle forze dell’ordine visto che l’intero tracciato e sorvegliato da telecamere e sensori. Di certo una sorpresa per i tanti automobilisti che si domandavano perchè ci fosse coda in direzione levante al momento del curioso transito.



