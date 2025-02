Genova – Hanno visto un windsurf al largo di Sturla e che sembrava in difficoltà per il vento forte e hanno composto il numero di emergenza del 112 per chiedere aiuto ma quando è arrivato l’elicottero l’uomo era già in fase di rientro con le sue proprie forze.

Momenti di apprensione questo pomeriggio, davanti alla spiaggia di Sturla per una persona che dopo aver sfrecciato avanti e indietro con il windsurf è caduto in acqua restando un pò troppo immerso.

Chi lo seguiva dalla spiaggia ha pensato fosse in difficoltà e siccome il vento spingeva verso il largo, è partita la chiamata di soccorso.

Subito sono intervenuti i mezzi della Capitaneria di Porto e l’elicottero Drago con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco ma, al loro arrivo, la persona stava già rientrando da sola.

All’arrivo della motovedetta della Guardia Costiera e dell’elicottero, ad essere stupito è proprio l’appassionato di windsurf e una volta accompagnato a terra è stato ascoltato per capire cosa fosse realmente successo.

