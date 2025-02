Villanova D’Albenga (Savona) – “Piaggio aerospace è l’unica azienda italiana che produce aerei, non possiamo perderla. Dobbiamo lavorare per sostenerla, e oggi ho visto e sentito che questo è l’obiettivo di tutti. Voglio ringraziare le maestranze, le organizzazioni sindacali, i commissari che hanno svolto un grandissimo lavoro, il ministro Urso. Questa è una bella giornata, penso che abbiamo un’azienda forte e robusta, capace di competere e vendere i propri prodotti all’estero e di portare qui produzioni. Ci sono alcuni punti importanti di cui ho discusso con i sindacati: sono necessari nuovi investimenti e l’ingresso di nuove professionalità, di giovani capaci che possano permettere uno sviluppo e una crescita di questa realtà. L’impegno che l’amministrazione pubblica si prende è quello di continuare a lavorare assieme alle aziende del territorio con l’unico obiettivo di ottenere dei risultati, come abbiamo fatto qui, non solo per Villanova d’Albenga, ma per tutta la provincia di Savona, la Liguria e l’Italia intera, perché in situazione come questa è in gioco quello che sarà l’Italia del futuro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l’incontro di oggi, nella sede di Piaggio aerospace a Villanova d’Albenga, con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e i vertici di Baykar. A seguire il presidente Bucci, il ministro Urso e i rappresentanti di Baykar hanno incontrato le organizzazioni sindacali alla presenza dell’assessore ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti, del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, di parlamentari liguri e rappresentanti del territorio.

“In questi mesi stiamo ponendo le basi per quello che è lo sviluppo industriale della Liguria, della nuova industria che riguarda il futuro dei due campi principali al centro dell’attenzione del mondo, cioè nucleare e intelligenza artificiale- ha aggiunto Bucci – : noi vogliamo essere presenti ed essere presenti non da follower, ma da leader. Lavoriamo assieme per realizzare qualcosa di importante per noi, ma soprattutto per i nostri figli e le future generazioni. L’incontro ha affrontato anche il tema delle aree ex Ilva, appena avremo un interlocutore potremo approfondire: nelle prossime 48 ore avremo delle risposte”.

