San Colombano Certenoli (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina nel territorio comunale di San Colombano Certenoli, nello specifico nei pressi della frazione di Baranzuolo, dove un conducente che stava viaggiando a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

La vettura ha terminato la sua corsa addirittura a circa 35 metri più in basso della carreggiata, fermata da alcuni alberi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e i sanitari del 118. Il conducente, un uomo di circa 80 anni, è stato estratto con fatica dalle lamiere. Rimasto ferito in maniera seria nell’impatto, è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova grazie all’ausilio dell’elicottero, giunto sul posto al fine di velocizzare le operazioni di soccorso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0