Santo Stefano d’Aveto (Genova) – In vista di sabato 15 e domenica 16 febbraio in Val d’Aveto è prevista la prima apertura completa della stagione sciistica. Ad annunciarlo sono stati i titolari degli stessi impianti, che hanno sottolineato la completa apertura prevista per questo fine settimana di tutti gli impianti di risalita: si tratta della prima volta che accade in questo inverno.

La neve caduta su buona parte dell’entroterra genovese negli scorsi giorni ha imbiancato le piste e i sentieri presenti nella zona, consentendo così la prima completa apertura della stagione con centinaia di appassionati e turisti che sono attesi già a partire dalle prossime ore. Anche le previsioni attese fanno ben sperare per il weekend.

