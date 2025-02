Tornano stabili le condizioni di bel tempo su gran parte della Liguria. Le correnti fredde provenienti da nord hanno ripulito il cielo dalle nuvole e garantiscono condizioni di cielo sereno. Un parziale aumento della nuvolosità è però previsto tra domenica e lunedì, ma senza piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 Febbraio 2025

Soleggiato su tutta la regione con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Venti ancora forti da nord tra la notte e la mattinata, in calo fino a moderati nel pomeriggio.

Mare stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature in diminuzione

Costa: Min: +5°C/+9°C – Max: +10°C/+13°C

Interno: Min: -5°C/-2°C – Max: 2°C/+7°C