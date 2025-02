Genova – Doveva restare agli arresti domiciliari in casa per una condanna per produzione e spaccio di banconote false ma era uscito senza permesso ed è stato per questo accusato di evasione.

Gli agenti del commissariato Prè hanno arrestato un 67enne genovese, pluripregiudicato per diversi reati e lo hanno accompagnato al carcere di Marassi dove sconterà una pena detentiva.

L’arresto è stato deciso dalla Procura genovese a seguito dell’evasione dai domiciliari ma l’uomo era già stato condannato per per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti, falsificazione di monete, fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione.

