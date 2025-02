Genova – Stava viaggiando sul suo monopattino quando ha perso il controllo del mezzo edè caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Ancora un grave incidente che vede protagonista un monopattino. Questa volta è un ragazzo di circa 20 anni a rischiare grosso a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

Il ragazzo stava percorrendo la strada nella zona della Marina di Sestri Ponente quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra colpendo il terreno con la testa per poi perdere rapidamente conoscenza.

Subito soccorso dai passanti, il ragazzo è stato poi preso in consegna dal personale medico e sanitario inviato dal 118 con l’ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano insieme all’automedica Golf 4.

Il ragazzo è stato intubato e trasferito con la massima urgenza in ospedale, in codice rosso, il più grave.

I medici lo hanno subito ricoverato con le prime analisi per accertare la gravità delle lesioni.

In corso anche i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0