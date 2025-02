Genova – Il maltempo si è allontanato ma continuano i danni per le precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi ed il terreno ancora impregnato d’acqua. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Canova, per una frana che si è abbattuta su una via pedonale, unico accesso ad un gruppo di case dove risiedono cinque famiglie.

Il Funzionario di guardia VF sta valutando, insieme ai tecnici della protezione civile, il geometra dell’incolumità pubblica del Comune ed i Vigili urbani, la possibilità di creare un accesso alternativo ai i residenti.

Si valuta anche l’eventualità di mettere in sicurezza la stessa via, ma il lavoro risulta complesso in quanto una ampia porzione di muro risulta pericolante e non si riesce ad accedere con mezzi meccanici sulla mulattiera che porta a Begato vecchia.