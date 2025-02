Genova – L’enorme macchinario che dovrà scavare il condotto di scarico dello Scolmatore de Bisagno è arrivato nel porto del capoluogo ligure ma non tutti condividono l’entusiasmo degli annunci che parlano della “talpa”. Linea Condivisa, ad esempio ricorda che il lavori per lo scolmatore hanno ormai tre anni di ritardi.

Dopo un lungo viaggio di circa 80 giorni e che ha visto la Talpa circumnavigare l’Africa, infatti è finalmente arrivata nel porto di Genova fondamentale per il proseguimento dei lavori dello Scolmatore del Bisagno.

Quest’opera è considerata essenziale per la sicurezza della Val Bisagno e di tutta la città, poiché consentirà di deviare la portata di piena del torrente durante gli eventi alluvionali, riducendo così in modo significativo il rischio di esondazioni.

“I lavori – spiegano da Linea Condivisa – avviati nel 2020, avrebbero dovuto concludersi entro il 2024. Tuttavia, a causa di ritardi ormai inaccettabili, l’arrivo della Talpa rappresenta un passo avanti, ma la conclusione dell’opera è ora prevista non prima della fine del 2026, accumulando quasi tre anni di ritardo”.

Secondo i consiglieri di Linea Condivisa – durante l’ultimo osservatorio di settembre 2024 non era stato ancora presentato un piano della viabilità, e a oggi resta incerto come la TBM verrà trasportata fino al cantiere.

“Un’operazione di questo tipo – spiegano il consigliere comunale Filippo Bruzzone e i consiglieri municipali Erika Venturini, Roberto D’Avolio, Pierpaolo Zampieri e Gabriele Ruocco – richiede una pianificazione accurata, soprattutto considerando le criticità legate al passaggio nel tunnel ferroviario di Brignole e la presenza di altri cantieri in corso. Ci chiediamo come verrà gestito questo trasporto eccezionale e quali misure verranno adottate per minimizzare i disagi”.

Inoltre – sempre secondo Linea Condivisa – permangono incertezze sul piano di montaggio della Talpa e sulle aree specificamente dedicate al cantiere. Questa situazione evidenzia ancora una volta una gestione approssimativa da parte dell’amministrazione, incapace di garantire tempi certi e di coinvolgere adeguatamente i cittadini in un’opera pubblica di questa importanza”.

“Chiediamo maggiore trasparenza e chiarezza, affinché la cittadinanza possa essere informata e partecipe del processo di realizzazione di un’infrastruttura così cruciale per il futuro di Genova. Nonostante i vari annunci questa amministrazione non è stata in grado di comunicare ufficialmente tempi e modi di prosecuzione dei lavori. Abbiamo dunque già depositato le interrogazioni sia in Comune che nei Municipi per chiedere spiegazioni su come queste operazioni impatteranno sulla città.”

