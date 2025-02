Genova – E’ arrivata ieri sera nel Porto, sulla nave proveniente dalla Cina, l’enorme “talpa” attesa da mesi e che dovrebbe rendere più veloce – e più costoso – lo scavo per la realizzazione dello scolmatore del Bisagno.

Il macchinario era partito dalla Cina, dove è stato costruito, ed ha circumnavigato l’Africa invece di passare per il canale di Suez a causa degli attacchi alle navi da parte dei gruppi armati che lottano contro l’invasione di Israele a Gaza e l’allungamento del percorso ha ovviamente inciso sulle tempistiche anche se, “misteriosamente” la nave ha puntato su Malta una volta entrata nel Mediterraneo da Gibilterra, invece di viaggiare direttamente verso Genova.

Ora, però, la nave con la talpa è nel porto genovese e le operazioni di sbarco della talpa dovrebbero iniziare lunedì.

Resta da capire come farà l’enorme macchinario a risalire la Valbisagno dopo aver attraversato il centro cittadino senza paralizzare il traffico mano a mano che si sposta e certamente non a velocità straordinarie.

