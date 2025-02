Finale Ligure (Savona)- Riaperta a senso unico alternato la strada statale Aurelia chiusa per una frana sabato scorso, all’altezza di Capo San Donato, nel comune di Finale Ligure

La strada era stata chiusa, come già altre volte, dai tecnici Anas e per motivi di scurezza.

Dopo interventi di sgombero dei materiali franati si è disposto per la riapertura del trattosu una sola corsia di marcia che viene percorsa a senso unico alternato.

In corso interventi di manutenzione e controllo ma probabilmente saranno necessari interventi più consistenti per consolidare le pareti da dove si sono staccati massi e piante che sono caduti sulla strada facendo scattare l’emergenza.

Il percorso lungomare della statale Aurelia è molto suggestivo e spettacolare nel tratto di costa dove la strada e letteralmente scavata nella roccia ma, ovviamente, questa situazione rende più complessa la manutenzione e più presente il pericolo di cedimenti e di frane.

Per questo motivo, da tempo, la popolazione che la percorre spesso, chiede interventi di sicurezza costanti e continuativi per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti di passaggio ma anche la “conservazione” dei luoghi che sono una attrazione per i Turisti.

(nella foto una vecchia frana a Capo Noli)

