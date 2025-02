Genova – Bancarelle e stand espositivi, in via Canevari, per la nuova Fiera di San Valentino e strade della zona chiuse per consentire la manifestazione fieristica.

La polizia locale avvisa che sono stati istituiti divieti di transito e di sosta in via Canevari come ovvio, con tutto il tratto a monte del civico 106r. fino a via Bobbio civico 2r.interdetto al traffico e piazzetta Firpo.

E’ stato istituito anche il divieto di transito in: via di Pontenuovo, via Ponterotto, via Vinelli, Largo Autieri, piazza del Canto, viale Ansaldo, piazza Artoria, viale Varni, via dei Greti, via Orfani, parcheggio ex Bocciardo e via del Castoro