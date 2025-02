Genova – Ancora un incidente sul lavoro e ancora nel porto. Questa volta è successo nell’area del cantiere per la costruzione della Nuova Diga Foranea dove un operaio è scivolato da una scala cadendo per alcuni metri battendo la schiena. L’operaio, 42 anni, è stato soccorso dai colleghi e poi dal persona del 118 che ha poi richiesto il trasporto urgente in ospedale, con l’ausilio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato assicurato alla barella spinale che evita l’aggravarsi di lesioni spinali e poi portato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Qui, fortunatamente, i medici hanno attribuito il codice giallo, meno grave rispetto a quello rosso del trasporto.

L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 16 febbraio 2025 e sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl 3 perle verifiche del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo stesse salendo una scala in metallo quando sarebbe scivolato cadendo di schiena per circa 3 metri.

