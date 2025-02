Genova – Rischia una grave sanzione l’autista AMT trovato positivo all’alcol test ieri pomeriggio, a Voltri, a seguito dei controlli scattati per l’incidente in cui un anziano di 90 anni è caduto sul mezzo in corsa. All’arrivo della polizia locale, infatti, come prevede la prassi in caso di incidente, è stato effettuato il pre test anti alcol al conducente del mezzo della linea 1 ed è risultato positivo. Una condizione che verrà accertata con ulteriori esami ma che dovranno dare risultato zero visto che per autisti e conducenti di mezzi di trasporto, sia di persone che di cose, vige la “tolleranza zero” ovvero non deve essere presente alcol nel sangue e gli operatori non devono bere alcolici.

Restano stazionarie intanto, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena le condizioni del pensionato di 90 anni caduto per una brusca frenata in via Don Giovanni Verità. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti e l’età avanzata suggerisce la massima cautela nelle verifiche.

Complessa la situazione per il conducente del mezzo che rischia una pesante sanzione per quanto avvenuto e ripercussioni lavorative. Il tasso che sarebbe emerso nelle pre analisi, cui hanno fatto seguito quelle più approfondite dell’esame del sangue, sarebbe di 0,63 che sarebbe superiore anche allo 0,5 che è il limite previsto dal Codice della Strada per mettersi alla guida. Nel caso degli autisti del trasporto pubblico, però, il tasso deve corrispondere a zero perchè la soglia stabilita per legge è, appunto quella.

