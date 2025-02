Genova – Sono stati ritrovati in mattinata i due cani, un pastore maremmano ed un border collie, fuggiti ieri sera, sulle alture del Righi, per inseguire un cinghiale.

I padroni, disperati, li hanno cercati per ore ed hanno diffuso moltissimi appelli sui social, per cercare aiuto e segnalazioni.

In particolare un appello sulla pagina “Ricerca di Nash, Liguria e zone limitrofe” ha iniziato a restituire avvistamenti e segnalazioni.

Le informazioni ricevute hanno permesso il ritrovamento dei due cani che vagavano impauriti e spaesati in lungobisgno Dalmazia, nella zona della Volpara.

Alcuni passanti li hanno segnalati ed i proprietari si sono precipitati, trovandoli e cpsì l’avventura di Luky e Roy è finita bene.

Coccolati e strapazzati di coccole sono tornati a casa con i loro padroni.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0