Aumenta gradualmente l’instabilità sul Nord Italia e sulla Liguria con le correnti fredde di origine nordeuropea che si indeboliscono lasciando arrivare aria più umida di provenienza meridionale che porta ad un aumento della nuvolosità.

La settimana si chiude quindi con tempo variabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 16 Febbraio 2025

Giornata ancora abbastanza stabile, ma caratterizzata da nuvolosità variabile, generalmente di tipo medio-alto, in transito sull’intero territorio regionale. In ogni caso, non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Venti ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione si presenterà debole o moderata dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso, fino a mosso in serata sul bacino occidentale.

Temperature minime in lieve calo sui versanti padani, in genere stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulle Riviere, stabili o in lieve aumento altrove.

Costa: Min: +4°C/+11°C – Max: +11°C/+15°C

Interno: Min: -5°C/+4°C – Max: +5°C/+11°C