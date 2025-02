Sanremo (Imperia) – Striscia la Notizia “colpisce” ancora e dall’archivio dell’emittente Tv pugliese, TeleBari, spunta il video di una trasmissione del 7 febbraio 2025 nel quale Pinuccio, inviato di Striscia, rivela che il vincitore sarebbe stato Olly.

Ai conduttori stupiti che chiedono se Pinuccio sia un Fan, Pinuccio risponde che “non sa neppure chi sia” ma sa che vincerà l’edizione di Sanremo.

Quando i conduttori lo incalzano l’inviato di Striscia suggerisce di confrontare le ultime vittorie perché tutti “hanno qualcosa in comune”.

Affermazioni che troveranno ampia spiegazione nelle prossime puntate di Striscia la Notizia e che hanno fatto sollevare molte polemiche come è tipico della trasmissione satirica di Antonio Ricci che non è nuova a “previsioni” di questo tipo.

Il cantante Olly non è esattamente uno sconosciuto e già dopo la prima esibizione gli “scommettitori” inglesi lo avevano messo tra i “papabili” a fianco di Giorgia che era la favorita prima dell’avvio della kermesse canora.

Inoltre Olly era già diventato un idolo del pubblico più giovane con il duetto con Angelina Mango per la canzone “Per due come noi” che ha spopolato tra le visualizzazioni proprio della fascia più giovane che, tradizionalmente è anche quella che vota di più.

Difficile dunque escludere che quella di Pinuccio sia solo una “coincidenza”

Il video della “previsione” si vede qui