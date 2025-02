Sanremo (Imperia) – Il genovese Olly vince il Festival di Sanremo edizione 2025. Al secondo posto Lucio Corsi, al terzo Brunori Sas, al quarto Fedez, al quinto Simone Cristicchi. Fischi e proteste per l’esclusione di Giorgia, favorita dal primo momento e Achille Lauro dalla top five.

Il giovane cantautore genovese, 23 anni, domina a sorpresa la gara tra i Big della canzone italiana con il brano Balorda nostalgia.

Al secondo posto Lucio Corsi, con Volevo essere un duro, l”alieno’ e insieme la rivelazione di questo festival. Sul terzo gradino del podio un altro cantautore, Brunori Sas, al suo esordio a Sanremo con L’albero delle noci. Quarto Fedez con Battito, quinto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.

Oltre il quinto posto, Giorgia, sesta, e Achille Lauro, settimo: risultati che stravolgono i pronostici iniziali e le prime classifiche eche vengono accolti da fischi all’Ariston e proteste roventi sui social.

“È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita – ha commentato Olly subito dopo l’annuncio della vittoria alla 75esima edizione del Festival della Canzone italiana – sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all’orchestra, a voi. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”.