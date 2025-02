Genova – Blanca torna per le riprese nella sua città e rischia subito di finire travolta da un’auto come sempre più spesso accade nelle strade cittadine.

Ovviamente si tratta di una finzione scenica ma in molti hanno trovato “curiosa” questa coincidenza rispetto alle purtroppo più tristi vicende che si ripetono in città con una frequenza che mette i brividi.

La troupe delle riprese televisive si trovava questa mattina nella zona della Darsena, in via Gramsci e si sposterà in giro per la città con la consueta presenza di tantissimi curiosi che seguono con interesse sempre crescente le scene come se fossero una “straordinaria anteprima” della serie TV che continua a macinare successi.



Confermata quindi la location di Genova a fare da cornice di parte della ambientazione della serie Tv di grande successo. Genova con il suo mare, le sue strade ma anche con i suoi antichi palazzi reduci proprio in questi giorni da un ulteriore straordinario successo di pubblico.

La troupe è già stata notata a prendere misure e a fare sopralluoghi a Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole ed è quindi assai probabile che alcune scene vengano girate anche dentro ai palazzi nobiliari che incantano i turisti ad ogni apertura.

Tornano anche gli ambienti classici di Blanca come il commissariato di polizia di Calata Gadda e le Riparazioni navali ma anche la cremagliera Principe – Granarolo che mantiene un fascino irresistibile per i Turisti in visita in città nonostante si faccia davvero di tutto per nasconderla o, come sostengono i maliziosi, per farla sparire prima che ci pensi il progetto per la Funivia per i Forti.

Nelle riprese torneranno certamente anche le aree del porto antico e l’Isola delle Chiatte, il Galata Museo del Mare, il carcere di Marassi ma anche Boccadasse e corso Italia.

Chi è a caccia di autografi o di anteprime farebbe bene a tenere sott’occhio anche Camogli dove si trova la casa della protagonista e che dunque, prima o poi, un salto a casa dovrà pur farlo.

Ma chi conosce bene i programmi delle riprese sostiene che non mancheranno neppure scene girate a Caricamento, Palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca e la zona dei Macelli di Soziglia.

Per qualche giorno, quindi, confidando nel ritorno del bel tempo che renderebbe anche più bella Genova, Maria Chiara Giannetta apparirà insieme a Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Stefano Dionisi.

