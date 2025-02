La Spezia – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma la giovane di 21 anni originaria di La Spezia che nel corso della giornata di ieri è stata coinvolta in un grave incidente sulle piste di Cerreto Laghi, sull’appennino emiliano.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 11:00 quando la giovane, che avrebbe indossato regolarmente il casco, avrebbe perso il controllo durante una discesa e sarebbe andata a sbattere contro una ringhiera che delimitava la pista.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’elicottero che è giunto sul posto e ha trasportato la giovane in codice rosso all’ospedale di Parma dove è ricoverata in rianimazione. La pista è stata momentaneamente chiusa per favorire le operazioni di soccorso e anche i rilievi svolti dagli agenti della polizia di stato, al lavoro per cercare di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone.

