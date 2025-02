Genova – I candidati alle elezioni comunali sono appena stati “presentati” e subito la campagna elettorale si arroventa con un botta e risposta sulla leggenda metropolitana secondo cui Silvia Salis non sarebbe tra i residenti nel capoluogo ligure. Accuse ascoltate anche a margine della presentazione ufficiale, all’Acquario di Genova, del programma del candidato di centro-sinistra Pietro Piciocchi.

Alle “voci” risponde il Partito Democratico con una nota.

“È strano che chi ha fatto il sindaco di Genova fino a qualche mese fa non sappia neanche la residenza dei cittadini genovesi che ha nominato ambasciatori di Genova nel mondo – ironizza il PD – Silvia Salis non è residente a Roma, ma è residente a Genova”.

A chiarire la situazione il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Genova, Davide Patrone, rispondendo agli attacchi del presidente della Regione Liguria a Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra. “Bucci e il vicesindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi, dicono il falso- replica il dem- consigliamo a Bucci e Piciocchi di informarsi bene prima di parlare”

Le “battute” su Salis, però, potrebbero far parte proprio della “tattica” del centro destra perché la candidata è stata proprio scelta da Bucci quale “ambasciatrice” di Genova nel mondo e non appena è circolato in città il nome della possibile candidata, l’ex sindaco e ora presidente della Regione Liguria, sempre ironizzando disse di avere molte fotografie assieme a Silvia Salis, chissà se le mostrerà in campagna elettorale”.

