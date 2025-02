Genova – Anche il Movimento 5 Stelle dice “sì” alla candidatura unitaria di Silvia Salis nella corsa del centro-sinistra alla riconquista di Palazzo Tursi e della carica di Sindaco della città.

Nella serata di domenica 16 febbraio il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura dell’ex campionessa olimpica e dirigente Coni, Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto: “a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin.

Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”.

Dopo la confluenza di tutte le formazioni politiche del centro-sinistra sul nome di Salis, con qualche resistenza interna che non può essere ignorata, il candidato (la candidata) dovrebbe essere stata trovata anche se manca l’ufficializzazione.

Forse si attende anche la risposta dell’avvocato Filippo Biolè che aveva lanciato la propria candidatura a mezzo social con un seguito da non sottovalutare, specie a sinistra.

La sua aggregazione al progetto potrebbe essere importante, quantomeno nella proposta unitaria “a sinistra”.

